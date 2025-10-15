Due slot machine prive di qualsiasi autorizzazione e non collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato sono state scoperte dai Carabinieri in un circolo privato di Goni nella serata di ieri. L’intervento è stato effettuato dalle Stazioni di San Basilio, Siurgus Donigala, Barrali e Donori, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, nell’ambito di un servizio coordinato contro il gioco d’azzardo illegale.

Gli approfondimenti documentali e tecnici hanno permesso di contestare al titolare diverse violazioni amministrative per un importo complessivo di 22.000 euro, mentre le apparecchiature irregolari sono state sequestrate immediatamente.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri, in stretta collaborazione con gli altri enti di vigilanza, a tutela della legalità e della sicurezza economica dei cittadini.

