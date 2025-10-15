Accusato di detenzione di droga a fine di spaccio un 24enne di Assemini, che è stato arrestato arresto dai carabinieri di Sestu durante un blitz scattato in piena notte.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di pattugliamento, hanno proceduto al fermo dell’auto condotta dal ragazzo per un controllo sulla circolazione stradale. Appena si è abbassato il finestrino, un “profumo” sospetto — tipico dell’odore riconducibile alla marijuana appena fumata — ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno subito ritenuto opportuno procedere a una perquisizione, sia personale che del veicolo. L’ispezione ha consentito di rinvenire alcune dosi di droga nella disponibilità del giovane. L'operazione è stata coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali comandante della Stazione di Sestu.

Considerando che quanto trovato potesse rappresentare solo una minima parte dell’attività illecita, i militari hanno esteso i controlli all’abitazione del 24enne, trovando e sequestrando nel complesso 28,7 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, 5,5 grammi di hashish, strumenti idonei al taglio e al confezionamento, nonché una cospicua somma in contanti — superiore a 30.000 euro — la cui gran parte era custodita in confezioni sottovuoto e rotoli di banconote. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

© Riproduzione riservata