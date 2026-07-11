Salvataggio nelle acque di Porto Tramatzu (Comune di Villaputzu) questo pomeriggio grazie al pronto intervento di un bagnino della postazione appena attivata. Il bagnino, Daniele Mattana, ha visto una signora in difficoltà. Faceva fatica a rientrare a riva. L’ha subito raggiunta e messa in sicurezza. La signora di Selargius per fortuna non ha riportato conseguenze grazie, appunto, al provvidenziale intervento del bagnino.

Il servizio di salvamento nelle spiagge di Villaputzu è partito la scorsa settimana. La gestione è stata affidata all’associazione “Protezione Civile Sarrabus Gerrei” guidata da Natale Porcu: «I bagnini a Porto Tramatzu – ha sottolineato il presidente dell’associazione - sono operativi dalle ore 9 alle 19 con turni da 5 ore fino al 6 di settembre. Da oggi c’è anche una seconda postazione a Porto Corallino nella fascia oraria compresa fra le 14 e le 19».

Una delle maggiori difficoltà da parte del Comune di Villaputzu e, in genere, di tutte le amministrazioni comunali costiere, è quella di trovare bagnini disponibili. Il progetto, in ogni caso, è finanziato dal Comune di Villaputzu grazie ai contributi erogati dalla Regione Sardegna.

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