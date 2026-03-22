I ragazzi della comunità terapeutica Dianova di Ortacesus hanno partecipato a un’attività di arte terapia dedicata alla realizzazione di piccoli oggetti a tema, utilizzando materiali semplici e tecniche manuali. L’iniziativa rientra nelle attività educative del centro Dianova e punta a favorire momenti di condivisione e partecipazione tra gli ospiti. «I ragazzi hanno lavorato insieme - dice il responsabile Pierangelo Pupo -, confrontandosi e collaborando nella realizzazione dei lavoretti». L’arte terapia viene utilizzata come strumento di supporto nei percorsi personali, offrendo uno spazio in cui esprimersi attraverso attività pratiche e creative.

I lavori realizzati, legati alla Pasqua, rappresentano anche un’occasione per scandire il tempo e prepararsi alla festività. Aperta nel 1994, la comunità di Ortacesus è situata in una zona collinare composta da appezzamenti agricoli, aree verdi e giardini. È accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario, pertanto, per accedervi gratuitamente, è necessario concordare l’ingresso con i servizi di riferimento per le dipendenze (SerT e SerD).

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