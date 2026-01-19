A causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’emergenza maltempo in corso, nella giornata di domani, 20 gennaio, rimarranno chiusi i centri comunali di raccolta (ecocentri di Muravera e Costa Rei) e sarà sospeso il servizio di raccolta rifiuti che riprenderà regolarmente mercoledì 21 gennaio.

Lo comunica il Comune

© Riproduzione riservata