19 gennaio 2026 alle 18:12
A causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’emergenza maltempo in corso, nella giornata di domani, 20 gennaio, rimarranno chiusi i centri comunali di raccolta (ecocentri di Muravera e Costa Rei) e sarà sospeso il servizio di raccolta rifiuti che riprenderà regolarmente mercoledì 21 gennaio.
Lo comunica il Comune
