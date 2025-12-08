Andrà in concessione per 15 anni il servizio di illuminazione pubblica con la formula del partenariato pubblico-privato. Il piano economico, redatto dalla City Green Light, la società che attualmente gestisce gli impianti (il contratto scade il prossimo 31 dicembre), ha avuto il via libera dal Consiglio comunale per un valore stimato di circa tre milioni e mezzo di euro.

La concessione sarà affidata tramite bando pubblico (con la City Green che avrà diritto di prelazione). Il Comune di Muravera dovrà versare un canone annuo di 228 mila euro, in cambio la società che si aggiudicherà il bando dovrà riammodernare l’impianto di illuminazione e gestire, fra l’altro, gli impianti semaforici.

© Riproduzione riservata