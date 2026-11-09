L’appuntamento è per mercoledì prossimo alle 19.30 nell’aula consiliare di Piazza Amendola. All’incontro sono invitate tutte le associazioni culturali e di volontariato del paese per un confronto sulla programmazione delle attività del prossimo anno. Un’occasione di confronto e dialogo per ascoltare le esigenze degli operatori e raccogliere suggerimenti.

All’incontro saranno presenti i consiglieri comunali Michele Terramagra (delegato alla cultura e allo spettacolo) e Silvia Ledda (delega alle associazioni). Saranno approfonditi i contenuti del nuovo bando che mette a disposizione 35mila per le attività culturali, di promozione e protezione sociale. Le domande dovranno essere presentate a mano o tramite pec all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it entro il prossimo 3 dicembre.

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