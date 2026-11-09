«Non era impegnato in una battuta, era un semplice escursionista: speculare sulla sofferenza di una persona per alimentare le proprie battaglie è davvero vergognoso».

Marco Efisio Pisanu, presidente regionale dell’associazione venatoria Cpts-Italcaccia, interviene sulla tragedia sfiorata domenica a Nurri: un cinquntacinquenne è stato portato d’urgenza al Brotzu di Cagliari dopo essere stato travolto e morso alla testa da un cinghiale, mentre si trovava in campagna con i suoi cani. Lui è cacciatore ma ieri, domenica, non era uscito per sparare. Ora si trova in ospedale, in prognosi riservata.

«Ciò che lascia ancora più amareggiati», oltre al drammatico incidente, «sono certi commenti comparsi sui social», commenta Pisanu. Un uomo «è gravemente ferito, la sua vita è in pericolo, e qualcuno pensa bene di strumentalizzare questa drammatica vicenda per attaccare e alimentare odio nei confronti del mondo venatorio».

Secondo il presidente di Cpts, «si può avere qualsiasi opinione sulla caccia, ma speculare sulla sofferenza di una persona per alimentare le proprie battaglie è davvero vergognoso. Davanti alla vita e alla sofferenza delle persone dovrebbero fermarsi tutte le polemiche».

(Unioneonline/E.Fr.)

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