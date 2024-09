Sì alla transizione energetica ma a Muravera non ci sono aree idonee per l’installazione di pale eoliche. Si è espresso così all’unanimità il Consiglio comunale questa mattina in risposta all’invito della Regione.

«Abbiamo un territorio costiero gravato da vincoli ambientali e paesaggistici – ha detto il sindaco Salvatore Piu – e poi contiamo circa 90 siti archeologici. Non ci sono aree industriali dismesse. Chiediamo alla Regione di escludere l’intero territorio comunale dall’installazione di impianti da fonti rinnovabili».

Il primo cittadino ha aggiunto che «sia che noi ci schieriamo per il sì o per il no la decisione sarà poi presa dalla Regione o dallo Stato» e dunque la nostra battaglia non finisce qui.

