Trecentomila euro per mettere in sicurezza la scuola elementare di Muravera, in viale Rinascita. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dalla Giunta comunale: i lavori consentiranno di risolvere i problemi di distacco degli intonaci, di migliorare la capacità portante dell’edificio e di eliminare le criticità riscontrate nei solai. La scuola è infatti stata chiusa per inagibilità nell’estate del 2024, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune. Gli alunni sono stati trasferiti nel plesso di piazza Sant’Antonio.

Nel frattempo sono stati fatti i lavori di efficientamento energetico dell'edificio di viale Rinascita per un importo di 400mila euro. Lavori che, proprio in questi giorni, sono in fase di ultimazione. Adesso il secondo intervento – per un totale di settecentomila euro - con l’obiettivo di riaprire la scuola per il prossimo anno scolastico.

“Stiamo andando a restituire – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Lai – un edificio accogliente e sicuro per ospitare gli alunni e il personale scolastico”.

