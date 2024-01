Una folla commossa ha partecipato questo pomeriggio a Quartu ai funerali di Marco Alfonso, il 21enne morto nella notte tra sabato e domenica in un terribile incidente in via Leonardo da Vinci.

Nella chiesa di Sacro Cuore accanto alla famiglia, c'erano tanti parenti e amici.

Sul feretro, adagiato sull'altare accanto a Gesù Bambino, la foto del giovane, con il cappellino in testa e il volto scanzonato, quella che piace tanto a mamma Ilaria Serra che l’ha fatta anche stampare nelle piccole immaginette distribuite ai presenti con dietro impresso un breve pensiero «Ciao Amore nostro, guidaci da lassù a sopportare l’immenso dolore che dobbiamo affrontare nel vivere il resto della nostra vita senza di te». A Padre Antonello Piras il compito di cercare di consolare i genitori e la sorellina Emma.

«Ci ritroviamo qui ad accompagnare il nostro fratello Marco in questo viaggio – dice – è un momento di grande dolore per la famiglia, per gli amici, ma anche per la comunità parrocchiale. Ma io credo che sia importante che questo sentimento di dolore non soffochi il sentimento della gratitudine per averci donato Marco, anche se per pochi anni. Per quello che ha seminato. È il momento di ritrovare la fede, anche se è poca, perché ci aiuta a vedere uno squarcio di speranza».

