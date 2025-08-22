Nurri, giovane cade da cavallo: interviene l’elisoccorsoL’animale, imbizzarrito, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo addosso al ragazzo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Attimi di paura oggi pomeriggio a Nurri, dove un giovane è rimasto ferito in seguito a una caduta da cavallo. Secondo una prima ricostruzione, l’animale si sarebbe improvvisamente imbizzarrito, perdendo l’equilibrio e finendo per rovesciarsi addosso al ragazzo.
L’impatto è stato violento e il giovane, pur rimanendo cosciente, ha iniziato a lamentare forti dolori a una gamba. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’elisoccorso, che ha garantito il rapido trasferimento del ferito verso l’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti.
(Unioneonline)