Tragedia nella notte a Quartu Sant’Elena: un 21enne è morto in un incidente stradale in via Leonardo Da Vinci.

La sua Smart, per cause da accertare, è uscita di strada rovesciandosi più volte. Per il ragazzo, Marco Alfonso, di Quartu, non c’è stato niente da fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Quartu.

Sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata. Il ragazzo potrebbe aver avuto un colpo di sonno. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei militari.

