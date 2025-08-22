Arrestato a Sassari dalla polizia di Stato per aver aggredito la compagna. L’uomo, un 28enne sassarese, è stato bloccato il 18 agosto dagli agenti, dopo la segnalazione di una persona che aveva assistito alla violenza del giovane contro una donna di 29 anni.

I poliziotti della Volante sono intervenuti trovando sul posto una persona ferita, che era riuscita a separare la coppia riportando però delle lesioni. Le forze dell’ordine hanno poi rintracciato l’uomo e la donna, che presentava segni di percosse.

Lui era già gravato da precedenti per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale ed era sottoposto a braccialetto elettronico. L’arresto è stato convalidato oggi in tribunale a Sassari dal giudice e l’indagato è finito in carcere a Bancali.

© Riproduzione riservata