«Ciao Matteo. Non ti dimenticheremo».

Anche l’Amatori Rugby Capoterra piange il “suo” atleta Matteo Lai, il giovane morto oggi al Brotzu per le conseguenze di un incidente in scooter avvenuto nel giorno di Ferragosto a Tasonis.

«Sei arrivato a Capoterra in silenzio, con quella sana timidezza che appartiene a chi percorre i primi passi in mezzo ai "grandi"», si legge in un post su Instagram della società.

«É stato un piacere poter apprezzare la tua dedizione e la motivazione di chi sa dove vuole arrivare. Il tuo coraggio in prima linea quando tutti noi abbiamo avuto bisogno di te ci ha ispirato», prosegue il club.

«Ci siamo sentiti gratificati quando abbiamo capito che stavi bene con noi e ti scappava anche qualche sorriso. Purtroppo sei passato troppo veloce nelle nostre vite ma non potremo mai dimenticarci di te. Ciao Matteo. A nome di tutta la famiglia dell’Amatori Rugby Capoterra».

Un addio straziante, che arriva a pochi giorni da un altro post, questa volta di speranza, in cui la squadra scriveva semplicemente «Forza Matteo, siamo tutti con te», pubblicando una foto del giovane rugbista che allora ancora lottava tra la vita e la morte su un letto d’ospedale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata