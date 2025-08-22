I Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno denunciato tre giovani – un 18enne e un 23enne di Selargius e un 22enne di Cagliari, tutti disoccupati – per il reato di ricettazione.

Il provvedimento è scattato dopo un controllo avvenuto nella serata di ieri a Porto Sa Ruxi, dove i tre sono stati fermati a bordo di un’auto in atteggiamento sospetto.

Nel corso degli accertamenti e delle perquisizioni i militari hanno trovato parte della refurtiva sottratta poche ore prima da una Fiat Panda a noleggio, posteggiata nei pressi della spiaggia.

La vittima del furto, una 28enne originaria di Genova e residente a Parigi, aveva denunciato il danneggiamento della propria vettura e la sottrazione di due valigie contenenti abbigliamento, effetti personali e dispositivi elettronici.

Gli oggetti recuperati sono stati restituiti alla turista, mentre per i tre ragazzi è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

