Amava definirsi “Artista di carta”. Perché è con la carta che si è sviluppato il suo percorso artistico, di grafico, disegnatore, giornalista e direttore editoriale. Di lui, adesso, restano le produzioni, le opere e il ricordo: Graziano Origa, 71 anni, è stato trovato morto nelle acque del Margine Rosso, sul litorale di Quartu.

A segnalare la presenza del cadavere tra le onde, poco dopo la mezzanotte tra sabato e oggi, erano state alcune persone che passeggiavano sulla spiaggia. Nessun segno apparente di violenza, ma domani saranno effettuate ulteriori analisi per poter dissipare ogni dubbio. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore fatale.

Origa era nato a Dolianova ma risultava residente in Veneto. Di recente era tornato nel suo paese e aveva anche intenzione di prendere la residenza. ne aveva parlato anche col sindaco Ivan Piras, che esprime cordoglio a nome dell’intera comunità: «Perdiamo un artista, un amico. Graziano ha dato lustro al nostro paese, dice il primo cittadino.

Origa è stato un artista pop all'epoca di Warhol e un punk prima dei punk. Ha scritto un'enciclopedia sui comics, un libro di memorie sugli anni Settanta (Diary of a Punk Artist ), ha collaborato a centinaia di quotidiani, settimanali e mensili, italiani e stranieri e ha girato mezzo mondo. Ha ideato riviste sempre un po' in anticipo sui tempi e ha realizzato tantissimi fumetti (dai tascabili erotici alle riduzioni di testi letterari (da Moby Dick a Rick Zero a Videomaxè).

