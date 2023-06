Il cadavere di un uomo è stato recuperato nella notte dalla Capitaneria di porto nel mare antistante il Margine Rosso, sul litorale di Quartu Sant’Elena.

Il corpo è stato subito trasportato al cimitero di San Michele di Cagliari. Non si conoscono ancora le cause della morte, potrebbe trattarsi di un annegamento ma al momento non si hanno altri particolari.

Della vicenda si occupano gli agenti del Commissariato di Quartu. Dalle prime verifiche la vittima è un emigrato originario di Dolianova residente in Veneto, aveva 71 anni. Sul corpo, pare, nessuna ferita. Potrebbe essere quindi annegato a seguito di un malore e poi trascinato dalle onde.

A lanciare l'allarme sono state alcune persone che hanno notato il cadavere galleggiare avvisando poi il 118.

Si cerca ora di stabilire con assoluta certezza la causa della morte dell'uomo.

© Riproduzione riservata