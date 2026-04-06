I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena sono intervenuti nel comune di Monserrato a seguito di un episodio di furto consumato all’interno di un’area residenziale. Secondo quanto ricostruito, un 53enne, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto nel cortile di un condominio situato in una via del centro abitato, riuscendo a sottrarre una Vespa Piaggio posteggiata.

L’uomo è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che ha assistito alla scena e non ha esitato a intervenire. Quindi il militare ha allertato i colleghi, che sono giunti sul posto. Il 53enne è stato così arrestato per furto aggravato e sarà processato per direttissima.

(Unioneonline)

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