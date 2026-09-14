È stata ultimata in serata la perizia necroscopica effettuata dal medico legale Roberto Demontis sulla salma di Mariolina Segauri, la donna 81enne di Monserrato, uccisa venerdì scorso dal marito, coetaneo, Giovanni Secci.

Una perizia che ha confermato quanto di sapeva. Il pensionato ha ucciso la moglie sul letto di casa soffocandola con un cuscino. La donna sarebbe morta in pochi minuti senza avere opposto alcuna resistenza, tanto che sul corpo della vittima e sul marito non sono state trovate tracce di una colluttazione.

La salma di Mariolina Seguri è stata già messa a disposizione della famiglia per il funerale.

Rimane invece in carcere Giovanni Secci. L'uomo, difeso dall'avvocato Marco Hossein Khani Forghani Issà, è stato interrogato dal Gip per l'udienza di convalida. L'81enne ha risposto alle domande parlando della situazione clinica della moglie, dei gravi problemi di salute e di quelli che le erano stati da poco riscontrati, ma non ha fornito un vero e proprio movente del delitto. Il Gip ha convalidato l'arresto ed emesso una nuova misura che tiene l'81enne in carcere.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata