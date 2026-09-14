Dopo mesi di attesa sono stati aperti e sono fruibili a tutti, i servizi igienici all’interno del parco Parodi a Sant'Andrea, lungo il litorale di Quartu. Accessibili anche ai disabili, bagni erano stati realizzati a nuovo già qualche tempo fa ma erano rimasti off limits in attesa che si cambiasse il sistema di accesso, che in origine si era pensato di predisporre a moneta. Alla fine si è invece preferito lasciare l’accesso gratuito. I servizi che resteranno aperti ovviamente nelle ore di apertura del parco, saranno sempre custoditi in modo da evitare qualunque raid vandalico.

«Siamo davvero contenti che finalmente abbiano aperto i bagni - dice uno degli habituè dell’aera verde Giorgio Sitzia – per noi che ci riuniamo qui tutti i giorni ma anche per mamme, bambini e anziani si tratta di un servizio importantissimo perché alla fine se dovevi andare in bagno eri costretto a tornare a casa in fretta e furia».

Tra l’altro al parco ci si riunisce con grande frequenza anche per organizzare compleanni e altre ricorrenze che richiamano un alto numero di persone. Il parco Parodi è stato oggetto di recente di un profondo restyling che ha visto la sistemazione del verde, dei camminamenti e della recinzione oltre che appunto della realizzazione dei bagni.

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