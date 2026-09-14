San Vito, mercoledì raccolta straordinaria della plastica da imballaggioNello stesso giorno non verrà invece verrà effettuato il ritiro della frazione vetro-metallo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mercoledì a San Vito verrà effettuato un ritiro straordinario della plastica della da imballaggi (che è quella che normalmente viene ritirata il martedì). Sempre mercoledì 16 settembre, non verrà invece verrà effettuato il ritiro della frazione vetro-metallo che verrà rinviato al mercoledì successivo.
«Per il momento - si legge in una nota del Comune - visto il perdurare della crisi nei centri di stoccaggio regionali e nazionali relativamente ai prossimi conferimenti di plastica, si invita l'utenza a non esporre la plastica sino al prossimo avviso di conferma del ritiro».