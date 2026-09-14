«C’è un ragazzo che spaccia e tiene la droga in garage». La segnalazione è arrivata alla Questura di Cagliari attraverso l’app Youpol, a disposizione dei cittadini che vogliono far emergere presunti reati, e ha fatto scattare un’operazione che ha portato all’arresto di un venticinquenne di Sestu.

Gli investigatori dell’aliquota “Falchi” della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio di osservazione per verificare la fondatezza delle informazioni ricevute: il venticinquenne è stato notato uscire dalla propria abitazione e allontanarsi a bordo di un’auto. Fermato poco distante per un controllo, avrebbe manifestato un evidente stato di nervosismo che ha convinto gli agenti ad effettuare alcuni approfondimenti.

La perquisizione ha consentito di trovare, all’interno dell’abitazione, un primo quantitativo di hashish e, nascosta in un comò della camera da letto, una consistente somma di denaro contante.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi al garage: nonostante il giovane avesse inizialmente negato di avere ulteriori locali nella propria disponibilità, gli investigatori hanno verificato che alcune delle chiavi in suo possesso consentivano di aprire sia il cancello dello stabile che il garage. Qui sono stati recuperati due panetti di hashish, due bilancini elettronici di precisione con tracce di sostanza stupefacente e un coltello con la lama intrisa di droga.

Il bilancio è: Al termine delle operazioni, la Polizia di Stato ha sequestrato complessivamente 178,70 grammi di hashish e 8.240 euro contanti sequestrati.

Affrontato il giudizio per direttissima, il venticinquenne è stato sottoposto all’obbligo di dimora.

(Unioneonline/E.Fr.)

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