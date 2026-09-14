Il centro del Parteolla si prepara a rendere omaggio alla Madonna della Difesa con un ricco programma di eventi messo a punto dal Comitato organizzatore in collaborazione con la parrocchia.

I festeggiamenti entreranno nel vivo venerdì prossimo con il primo appuntamento in piazza dei Caduti. Dalle 22, balli in piazza e musica tradizionale con l’organetto di Matteo Scano.

Sabato, dopo la messa solenne accompagnata dal Coro polifonico “Frà Antonio Maria di Esterzili” si svolgerà la processione verso la chiesetta campestre di Sa Defenza. La statua della Madonna, sistemata su un cocchio trainato dai buoi, sarà seguita dai suonatori di launeddas, dai cavalieri, dalle tracas e dai gruppi folk di Donori, Settimo San Pietro e Città di Dolianova.

Presenti anche i comitati delle feste dei paesi del circondario. In serata, alle 22.00, in Piazza dei Caduti, l’esibizione della Tribute Band Vasco Rossi. Domenica, alle 11.00, nella chiesa campestre, santa messa accompagnata dal coro polifonico “Sa Defenza” di Donori. Alle 17.00 in Piazza dei Caduti animazione per bambini a cura dell’associazione “Castello Incantato”. In serata alle 21.45 spettacolo pirotecnico a cui seguirà il concerto dei Collage.

Lunedì, alle 19, dopo la messa animata dal coro polifonico di “Santu ‘Asili ’e Monti”, il simulacro della Madonna, seguito dal corteo dei fedeli, farà rientro nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Presenti anche questa volta i suonatori di launeddas, cavalieri e tracas e i gruppi folk di Donori, Settimo e Dolianova a cui si aggiungerà anche quello di Serdiana. In serata alle 22.00 lo spettacolo di Maria Luisa Congiu.

I festeggiamenti si concluderanno il 27 settembre con l’Ottava. Alle 10 si terrà la processione religiosa e alle 10.30 la messa solenne nella chiesa parrocchiale. Alle 21.30 lo spettacolo conclusivo in Piazza dei Caduti con il Dj Sandro Murru.

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