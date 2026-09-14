La Continuità assistenziale di Muravera (in pratica la guardia medica) cambia definitivamente sede. Dallo scorso venerdì 11 settembre il servizio, finora ospitato nell’ospedale San Marcellino di viale Rinascita, è stato trasferito alla Casa di Comunità Hub di via Sardegna. Lo ha comunicato l’Asl 8 di Cagliari attraverso il Distretto sociosanitario 4 Sarrabus-Gerrei. Il trasferimento riguarda esclusivamente la sede del servizio. Restano invariati gli orari di attività e i recapiti telefonici della guardia medica, che continueranno a essere quelli già utilizzati dagli utenti.

Nella Casa di Comunità, sempre dallo scorso 11 settembre, è operativo il medico di base Andreina Mureddu, per 25 anni medico a Villasimius. Una soluzione, quest’ultima, che dovrebbe servire a tamponare la carenza di medici di base tra Muravera, San Vito e Villaputzu in seguito ad alcuni pensionamenti.

La situazione, in ogni caso, resta complicata. Servono nuovi medici di base, e servono anche a Villasimius (che adesso divide uno dei due medici con Castiadas). D’altra parte sta prendendo forma la nuova Casa di comunità a Muravera realizzata dalla Asl nei locali comunali di via Sardegna. Anche qui, però, si resta in attesa di nuovo medici (e non solo) che possano garantire il servizio 24 ore su 24.

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