Comune
14 settembre 2026 alle 20:58
Nidi gratis a Selargius: approvata la graduatoriaÈ possibile verificare la propria posizione in graduatoria tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda
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Al Comune di Selargius è stata approvata la graduatoria definitiva riferita alla misura regionale "Nidi Gratis".
L’elenco definitivo delle istanze ammesse e di quelle non ammesse è già disponibile e può quindi essere consultata.
È possibile verificare la propria posizione in graduatoria tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda.
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