Al Comune di Selargius è stata approvata la graduatoria definitiva riferita alla misura regionale "Nidi Gratis".

L’elenco definitivo delle istanze ammesse e di quelle non ammesse è già disponibile e può quindi essere consultata.

È possibile verificare la propria posizione in graduatoria tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda.

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