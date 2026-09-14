Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 130, all'altezza di Elmas. Una moto e un'autovettura si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

​Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e i Carabinieri per i rilievi di legge.

​La presenza dei soccorsi e la gestione della viabilità curata dall'Anas hanno provocato pesanti rallentamenti e lunghe code, in particolare lungo la carreggiata in direzione Cagliari.

La circolazione ha subito forti disagi durante le operazioni di ripristino della sede stradale.

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