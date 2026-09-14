51 bambini non sono entrati alla scuola dell’infanzia in via Verdi, a Sestu. Lo hanno deciso i genitori, per protestare contro la chiusura del plesso di via Laconi, dove non è stato assegnato un collaboratore scolastico, e quindi quest’anno non potrebbe aprire.

Da qui il trasferimento in via Verdi, ma i genitori non sono d’accordo. “Questa sede è troppo vecchia e lontana”, dice tra loro Martina Matta, “avevamo scelto via Laconi per la vicinanza e perché è una struttura moderna. Invece siamo stati informati all’ultimo momento”.

I genitori hanno appeso un cartello di protesta davanti al cancello della scuola di via Verdi e hanno deciso di non far entrare i figli per tre giorni. “Poi per il loro bene li faremo partecipare alle lezioni qui, ma valuteremo come portare avanti la nostra protesta”, spiega Carla Falchi.

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