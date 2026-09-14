Sarroch e Villa San Pietro fanno squadra per promuovere la mobilità sostenibile e, allo stesso tempo, riscoprire il patrimonio storico e culturale delle due comunità. L'iniziativa è in programma domenica 20 settembre, nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, e propone due appuntamenti dedicati alla conoscenza del territorio attraverso la camminata e la valorizzazione della memoria locale.

La prima iniziativa si svolgerà a Sarroch, con ritrovo alle 9.30 al Parco Pubblico. Protagonista sarà “Bixinaus de bidda”, una passeggiata itinerante in lingua sarda alla scoperta dei rioni storici del paese. Un percorso pensato per raccontare luoghi, storie e tradizioni della comunità, accompagnato dalle associazioni “Genn’i Auri Zino Sechi” e “Alma Libera”.

Nel pomeriggio l'appuntamento si sposterà a Villa San Pietro. Il ritrovo è fissato alle 18.30 in Piazza San Pietro, da dove prenderà il via un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del territorio.

La prima tappa sarà la chiesetta romanica, seguita dalla passeggiata verso la Tomba dei Giganti di Sa Perd’e Accutzai, dove è prevista una visita guidata. Il percorso si concluderà con il rientro al Parco Fluviale, dove i partecipanti potranno fermarsi per un momento conviviale presso il punto di ristoro organizzato dalla Pro Loco.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di coniugare mobilità sostenibile, tutela del patrimonio e partecipazione della comunità, proponendo la camminata non soltanto come modalità di spostamento alternativa all'auto, ma anche come occasione per conoscere più da vicino il territorio e la sua storia.

Una giornata che mette quindi in relazione Sarroch e Villa San Pietro, attraverso percorsi capaci di unire ambiente, cultura e tradizioni locali, nel segno di una mobilità più consapevole e rispettosa del territorio.

© Riproduzione riservata