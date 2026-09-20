Oggi Monserrato ricorda il primo volo postale che diede iniziò alla storia dell’aviazione in Sardegna. Il 20 settembre 1919 dalla pista in erba del campo di aviazione di Monserrato, decollava un volo postale diretto a Borore. Sono passati 107 anni da quella giornata che segnò l’inizio della storia del primo aeroporto militare della Sardegna e aprì una nuova stagione per i collegamenti aerei nell’Isola. Negli anni successivi il campo divenne un punto di riferimento per l’aviazione sarda: nel 1921 vi atterrò il dirigibile Ausonia, mentre nacquero la scuola di volo militare e quella di volo a vela. Dopo gli anni difficili della guerra, e l'utilizzo in pianta stabile dell'aeroporto di Elmas, lo scalo tornò a essere utilizzato per i collegamenti con la Penisola, prima con Airone e poi con Alitalia. Oggi il campo di aviazione di Monserrato è al centro di un progetto di riqualificazione. «È un pezzo importante della storia di Monserrato che vogliamo recuperare e restituire alla città. Tramite un progetto portato avanti dall’amministrazione del sindaco Tomaso Locci, l’assessorato all’Urbanistica e quello ai Lavori pubblici dell’assessore Nonnoi, vogliamo dare vita al primo museo dell’aria della Sardegna. Avrà al suo interno un parco naturalistico con impianti polivalenti e un’arena per grandi eventi», ricorda l’assessore all’Urbanistica Piergiorgio Massidda.

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