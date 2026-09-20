Si avvia alla conclusione il servizio di sosta a pagamento nel tratto quartese del Poetto. Come previsto dall’appalto, con la fine ufficiale della stagione, mercoledì 30 settembre si interromperà anche il periodo delle strisce blu stagionali.

Il provvedimento riguarda non sono il Poetto ma anche le lottizzazioni del litorale a Margine Rosso tra le vie Ponente, Levante e Scirocco e a Kal’e Moru. Dal primo ottobre quindi si potrà parcheggiare gratuitamente in tutto il lungomare. Lungomare che resta affollato tutto l’anno perché anche quando terminerà l’afflusso alle spiagge resteranno le tantissime persone che frequentano il Poetto per correre, per una passeggiata, per fare un po’ di sport e che per raggiungere la passeggiata potranno posteggiare l'auto senza pagare il ticket.

Con l’autunno proseguiranno anche i lavori per la riqualificazione del lungomare anche nel tratto dalla Bussola verso Cagliari mentre non si sono fermati nemmeno in estate nel tratto tra il Lido Mediterraneo e la fontana.

I parcheggi a pagamento torneranno poi la prossima stagione come sempre dal primo giugno al 30 settembre e a tempo debito d’si vedrà se le tariffe resteranno le stesse. Le strisce blu distribuite tra il Poetto e il litolare sono poco più di quattrocento. Quest'anno è stata realizzata un'area di sosta gratuita davanti al Lido Mediterraneo.

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