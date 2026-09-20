Rafforzare i servizi di prossimità e migliorare le opportunità educative, sociali e ricreative per le famiglie, con un occhio di riguardo per bambini, adolescenti e il dialogo tra generazioni diverse. Sono gli obiettivi del bando nazionale “Crescere nei piccoli comuni 2026” del Dipartimento per le politiche della Famiglia, riservato ai paesi con meno di 5.000 abitanti, al quale parteciperà anche il Comune di Serdiana. A disposizione ci sono 50 milioni di euro a livello nazionale con tre ambiti di intervento: sportivo, educativo e culturale. La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che prevede la partecipazione alla linea di intervento finalizzata a favorire lo scambio di competenze intergenerazionale, il rafforzamento delle relazioni comunitarie con attività extrascolastiche che coinvolgano gli anziani del paese. Si potrà accedere al finanziamento in forma singola o associato con altri piccoli comuni. La scheda di partecipazione dovrà essere formalizzata entro il 29 settembre.

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