Dopo le bonifiche delle scorse settimane nelle spiagge della costa, cambiano itinerario le passeggiate ecologiche dei volontari di Cittadinanza Attiva Oikos che per una volta lasciano il litorale per andare a bonificare il centro urbano di Quartu. Mercoledì l’appuntamento è in via Turati, zona di ambulatori Asl, clinica e uffici. Alle 8 il punto d'incontro è fissato nel parcheggio sulla destra, all'angolo tra via Turati e via Catalani. Saranno forniti guanti e buste a tutti i partecipanti.

La passeggiata è aperta a "chiunque voglia dare un contributo concreto per ripulire e valorizzare il nostro territorio. La cura della nostra città parte da piccoli gesti collettivi". Non solo via Turati ma anche le strade vicine sono da tempo in balia degli incivili.

Nell aiuole lungo via Turati ci sono erbacce e spazzatura di ogni genere e tra le sterpaglie sono abbandonati da mesi i cartelli della segnaletica che erano stati utilizzati per fare i lavori di ditte esterne. Così come non è mai stata completata nemmeno la cabina Enel da tempo ricettacolo di topi e rifiuti. Bustoni neri vengono lasciati di frequente lungo la strada e di recente erano state lasciate nel marciapiede anche alcune bombole. Nei giorni scorsi i volontari hanno effettuato un primo sopralluogo fotografando una situazione disastrosa "Cercheremo di mettere fine a questo scempio"hanno detto, " causato da persone a cui non importa niente del prossimo, della natura, del decoro urbano e dell’ambiente. Cercheremo di dare dignità a un’area dove vivono tanti abitanti e dove ogni giorno passano moltissime persone, anche per raggiungere strutture mediche come l’Asl e la clinica. E invece di trovare un ambiente decoroso, devono fare lo slalom tra la spazzatura.Noi siamo cittadini volontari e, senza tante parole, facciamo.Ci rimbocchiamo le maniche, raccogliamo ciò che altri hanno abbandonato e ci prendiamo cura della nostra città".

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