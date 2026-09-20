Oltre 13,7 milioni di euro di interventi programmati tra il 2027 e il 2029, con investimenti su sicurezza del territorio, scuole, strade e aree produttive. La Giunta guidata dal sindaco Marco Antonio Siddi ha approvato lo schema di programmazione per il prossimo triennio che comprende anche l’elenco delle opere pubbliche. Per il solo 2027 sono previste risorse per circa 3,22 milioni. Tra gli interventi principali ci sono 2,5 milioni per realizzare la casa per anziani nella frazione di San Priamo (al posto dell'ex ostello), 449.756 euro per mettere in sicurezza il ponte sul rio Uri, 320 mila euro per lavori sull’argine destro del Flumendosa e 247.255 euro per migliorare e creare nuovi spazi nei centri per la famiglia.

Il programma prevede anche una serie di opere distribuite nelle annualità successive. Ci sono, ad esempio, tre milioni di euro per la riduzione del rischio idrogeologico nella zona di Monte Narba e oltre un milione per completare le aree produttive. E ancora 1,4 milioni per la messa in sicurezza e l’adeguamento della scuola elementare, 1,16 milioni per interventi sulla raccolta e sul deflusso delle acque in diverse strade del paese, settecentomila euro per pavimentazione e illuminazione nel centro storico e 550mila euro per lavori sulla chiesa parrocchiale.

Un altro milione è destinato al recupero di Casa Buccelli, edificio oggi del Comune (c’è stata una donazione alcuni anni fa da parte di un privato) che si trova in via Garibaldi.

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