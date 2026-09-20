Un traguardo straordinario, quello raggiunto da Giovannica Manca, conosciuta affettuosamente come Nina, che nei giorni scorsi ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Nata a Teulada cento anni fa, oggi vive a Giba, circondata dall’affetto della sua famiglia.

A farle visita, nei giorni scorsi, è stato il sindaco di Teulada Angelo Milia, che ha voluto portarle personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità teuladina.

«È stato un grande piacere poter incontrare la signora Nina e portarle gli auguri di tutta Teulada per questo traguardo così importante – dice Milia -, cent’anni di vita rappresentano un patrimonio di memoria, esperienze e valori che appartiene non soltanto alla famiglia, ma all’intera comunità. La storia di Nina ci ricorda quanto siano preziose le nostre radici e le persone che hanno contribuito, con la loro vita, a costruire la nostra comunità».

Ad accogliere il sindaco è stata la famiglia della centenaria, alla quale Milia ha rivolto un particolare ringraziamento per l’ospitalità e per aver condiviso un momento così significativo.

«Ringrazio di cuore la famiglia di Nina per la splendida accoglienza – aggiunge il sindaco - sono momenti semplici ma profondamente significativi, perché ci permettono di ritrovarci attorno alle persone e alle storie che rappresentano la nostra comunità. Festeggiare Nina significa festeggiare anche un pezzo della storia di Teulada».

Alla celebrazione ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Giba, rappresentata dal vicesindaco Alberto Pittoni, che ha voluto rendere omaggio alla propria concittadina in occasione dell’importante compleanno.

Il traguardo di Nina si inserisce inoltre nel particolare contesto della longevità che caratterizza il territorio del Sulcis e, più in generale, la Sardegna. Teulada è infatti inserita nella cosiddetta Blue Zone sarda, area nota per la presenza di una significativa concentrazione di persone longeve.

«La longevità dei nostri anziani è uno degli aspetti che rendono la Sardegna conosciuta nel mondo - sottolinea Milia -, Nina è un’ulteriore testimonianza di questa straordinaria storia. Ma dietro il dato dei cent’anni ci sono soprattutto una vita, una famiglia, una comunità e un patrimonio di ricordi che meritano di essere custoditi e tramandati».

Per Teulada, dunque, quello di Nina non è soltanto un compleanno speciale, ma un’occasione per rendere omaggio a una delle proprie figlie e a una generazione che ha attraversato un secolo di profondi cambiamenti.

«A Nina rivolgo ancora una volta, a nome mio e di tutta la comunità di Teulada, i più sinceri auguri -conclude il sindaco Milia - , le auguriamo salute, serenità e ancora tanti momenti felici insieme alla sua splendida famiglia. Cento anni sono un traguardo straordinario e siamo orgogliosi di poterlo condividere con lei».

© Riproduzione riservata