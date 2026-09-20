Il rombo dei motori ha accompagnato questa mattina le strade di Mandas. Auto e moto d’epoca, arrivate da diversi centri dell’Isola, hanno dato vita alla terza edizione del Raduno del Ducato di Mandas, organizzato dal Comitato Trexenta Historic Car con il patrocinio del Comune. Una giornata all’insegna della passione per i veicoli storici, ma anche dell’incontro e della riscoperta del territorio. Fin dalle prime ore del mattino il centro del paese si è animato con l’esposizione delle vetture e delle moto. In programma anche “Su Mruzzu”, la benedizione dei mezzi e la visita al Museo d’Auto e Moto d’Epoca.

Poi tutti in strada per il giro turistico, con la sfilata dei veicoli storici attraverso il territorio. Un lungo corteo che ha portato con sé colori, suoni e ricordi di un automobilismo che continua a conquistare appassionati di tutte le età. «Complimenti a Stefano Tocco e a tutto lo staff e alla Pro Loco per questa bellissima iniziativa», dice il sindaco Umberto Oppus. La festa prosegue nel pomeriggio. Dopo il pranzo e le premiazioni, dalle 17 alle 19, il gran finale in piazza con lo spettacolo e il DJ set curato da Radiolina. E il calendario dei motori nel centro dell’alta Trexenta non si ferma qui. Dal 25 al 27 settembre il paese sarà infatti nuovamente protagonista con “Ruote nella Storia 2026 - Coppa Golfo degli Angeli”, manifestazione organizzata dall’Automobile Club Cagliari che coinvolgerà diversi centri dell’Isola.

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