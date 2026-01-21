Attimi di apprensione questa mattina a Monserrato. Intorno alle 7, il trenino della metropolitana di superficie ha deragliato dai binari mentre transitava in via Virginia, molto vicino alle abitazioni

I residenti riferiscono di essere stati allertati da un forte rumore, che ha preceduto l’incidente. Il mezzo in quel momento non era pieno, e per fortuna non si registrano passeggeri feriti.

Sul posto la polizia locale e gli operai incaricati dall’Arst di risolvere la problematica, le cui cause sono da appurare ma non sarebbero in ogni caso riconducibili al maltempo.

Intanto, il servizio tranviario sulla Linea 1 della metro risulta ridotto tra Repubblica e Vesalio, e sospeso tra Vesalio e San Gottardo

