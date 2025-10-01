Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento: è la misura cautelare eseguita dai carabinieri nei confronti di un 38enne operaio di Monastir, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di aver minacciato ripetutamente la moglie, anche davanti al figlio minore, dopo che lei aveva manifestato la volontà di separarsi.

Il provvedimento è scattato dopo la denuncia presentata dalla moglie, che aveva raccontato di essere stata più volte minacciata dal marito, anche davanti al figlio minore, soprattutto da quando aveva manifestato l’intenzione di separarsi. Le condotte avrebbero generato nella donna uno stato di ansia e paura per la propria incolumità.

Grazie all’attivazione immediata della procedura prevista dal Codice Rosso, i militari hanno raccolto elementi sufficienti a carico dell’uomo, portando l’Autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare eseguita questa mattina.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata