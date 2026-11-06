Quartu partecipa anche quest’anno alla campagna nazionale Illumina Novembre, promossa da Alcas Italia ODV. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, per contrastare pregiudizi e stigma legati al tumore al polmone, riconoscerne tempestivamente i segnali, promuovere la diagnosi precoce e informare sui recenti progressi della ricerca scientifica.

Il cancro del polmone, infatti, rappresenta ancora oggi una delle principali cause di mortalità oncologica, ma i progressi della medicina stanno cambiando profondamente la storia della malattia. Occorre quindi diffondere alla popolazione messaggi chiari e semplici riguardo i sintomi da non sottovalutare (tosse persistente oltre tre settimane, fiato corto, perdita di peso inspiegabile, stanchezza marcata) e l’importanza della diagnosi precoce tramite TAC a basso dosaggio, che consente interventi mini-invasivi e cure più efficaci.

La giornata di domani rappresenta il momento culminante di una campagna che interessa tutta l’Italia, con tante istituzioni che faranno rete illuminando di bianco edifici e luoghi simbolici, dando vita a una grande mobilitazione nazionale per accrescere la consapevolezza sul tumore del polmone e promuovere una corretta informazione. A Quartu sarà illuminata di bianco la facciata dell’ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari. La campagna ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e di 17 regioni italiane, a testimonianza del forte impegno di tutto il mondo istituzionale nella promozione della salute pubblica e della cultura della prevenzione. Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica in Italia, in cui si registrano circa 42.000-45.000 nuove diagnosi ogni anno.

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