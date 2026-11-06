Le associazioni sportive locali potranno presentare domanda per ottenere i contributi comunali destinati a sostenere l'attività svolta nel 2025 o nella stagione sportiva 2025-2026. Il Comune di Pula ha aperto i termini per la presentazione delle istanze relative alla ripartizione dei fondi stanziati per il 2026.

Al bando possono partecipare società, associazioni e organismi sportivi che operano nel territorio comunale, purché siano privi di fini di lucro e perseguano finalità compatibili con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione.

Le richieste dovranno essere compilate utilizzando l'apposito modulo allegato all'avviso pubblico e trasmesse al Protocollo generale del Comune entro mercoledì 18 novembre 2026, termine perentorio. Sarà possibile consegnare la documentazione a mano all'Ufficio Protocollo entro le 17.30 oppure inviarla tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.pula.ca.it entro le 23.59.

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