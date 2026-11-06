Un servizio gratuito di accoglienza nelle scuole primarie, prima o dopo le lezioni, per aiutare le famiglie a conciliare gli impegni di lavoro con quelli scolastici. Per attivarlo il Consiglio comunale di Muravera - con voto unanime - ha messo a disposizione 230mila euro (da suddividere in tre annualità). Le risorse per l’accoglienza sono state approvate assieme alla variazione di bilancio, la nona. Il provvedimento comprende anche 52mila euro per l’assistenza agli studenti con disabilità. Le somme, provenienti da finanziamenti statali e regionali, saranno trasferite all’Unione dei Comuni del Sarrabus.

La variazione comprende inoltre 70.200 euro per contributi ai soggetti pubblici e privati danneggiati dalle calamità del gennaio 2026. Le maggiori entrate accertate dall’imposta di soggiorno, pari a 16.500 euro, finanzieranno per diecimila euro arredi destinati a piazze e spazi pubblici e per 6.500 euro manifestazioni culturali e spettacoli entro la fine dell’anno. Altri trentamila euro serviranno alla manutenzione del patrimonio comunale.

Nella stessa seduta è stato approvato anche il bilancio consolidato 2025, che integra i conti del Comune con quelli delle società partecipate. In questo caso il gruppo di minoranza “Muravera Insieme” (presenti il capogruppo Michele Secci, Roberto Caredda, Samuele Cotza e Tomasina Minnei) si è astenuto.

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