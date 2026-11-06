Guarirà in 40 giorni il pensionato di Quartu travolto ieri sera da un'auto nella via San Benedetto mentre attraversa la strada col suo cane. L'uomo ha riportato ferite alle gambe, cadendo pesantemente a terra ed era stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni per fortuna si sono dimostrate meno gravi rispetto alle paure iniziali.

Secondo gli accertamenti della polizia locale, il pensionato sarebbe stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali con l'automobilista che si è immediatamente fermato assicurando i primi soccorsi.

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