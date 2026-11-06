Dopo la chiusura del liceo Brotzu nella sede di Pitz'e Serra a partire da oggi per la presenza di ratti, l'emergenza topi a Quartu si allarga anche ad altre strade della città. Nelle prossimi settimane, per l'esattezza martedì 17, i tecnici della pro service incaricati dalla Città Metropolitana , saranno impegnati nelle vie Della Musical angolo via Nenni, nel ponte tra via Giotto e via Pirastu, in via Sant'Antonio e in via Antas, per posizionare le esche. Il controllo sul buon esito del trattamento sarà effettuato poi il 24. In tutte queste strade sono stati gli stessi tecnici delle Pro service, dopo le segnalazioni dei cittadini, ad effettuare i sopralluoghi e a constatare la presenza ei ratti. Si tratta di strade, come ad esempio via Della Musica, confinanti con terreni incolti ma soprattutto con rifiuti e discariche che rendono l'habitat ideale per il proliferare dei topi. Così tanti come quest'anno forse non si erano mai visti complici sicuramente tra le altre cose, la presenza di tanti cantieri. I topi infatti disturbati dai rumori tendono a spostarsi e a insediarsi in altre zone dove trovano cibo a sufficienza tra discariche e bustoni di rifiuti. Nella sede del liceo scientifico Broztu il trattamento di derattizzazione è inziato oggi. Seguiranno controlli, bonifiche e pulizie.

© Riproduzione riservata