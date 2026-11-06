Un nuovo vasto incendio è divampato nelle tarda serata di ieri nel campo nomadi a ridosso della Statale 387, tra Selargius e Settimo San Pietro. In fiamme masserizie, rifiuti plastici, rottami e materiali di ogni tipo.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari, con il supporto di due autobotti, un automezzo per l’approvvigionamento di schiuma speciale antincendio, un mezzo per il ricambio degli autorespiratori e un escavatore del Gruppo operativo speciale.

Tra le fiamme c’erano anche varie bombole di Gpl, che sono state messe in sicurezza. L’intervento si è protratto per tutta la notte.

Alle prime luci dell’alba di questa mattina sono terminate le operazioni di bonifica.

(Unioneonline/E.Fr.)

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