Una giornata interamente dedicata al volontariato, al soccorso e all'impegno verso la comunità. Oggi piazza di Chiesa a Elmas è stata il cuore pulsante delle celebrazioni per l'Associazione Sos Elmas ODV, realtà storica attiva dal 1989 nel settore dell'emergenza sanitaria e della protezione civile. Una giornata di festa segnata da un importante traguardo: l'inaugurazione e la benedizione di due nuove ambulanze e di un mezzo polivalente per la Protezione Civile.

I due nuovi automezzi sanitari entreranno subito in funzione per svolgere il servizio in convenzione con Areus 112/118, operando capillarmente sia dalla sede di Elmas che da quella di Cagliari Sant’Avendrace, potenziando così in modo significativo la rete di pronto intervento sul territorio.

Cultura del soccorso e storia

La manifestazione ha preso il via questa mattina alle 10 con un forte accento sulla formazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni. I volontari dell'associazione hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Saba”, guidandoli alla scoperta delle principali tecniche di primo soccorso e illustrando il valore della prevenzione e dell'aiuto reciproco.

Per l'occasione è stata allestita una speciale mostra fotografica all'interno della nuova tenda emergenziale, che ripercorre oltre trent’anni di storia, interventi e volti che hanno fatto la crescita dell'Associazione dal 1989 a oggi.

La benedizione serale dei nuovi automezzi

Il momento culmine della giornata è previsto per questa sera alle ore 19: al termine della santa messa, la comunità si stringerà attorno ai volontari per la solenne benedizione dei tre nuovi veicoli. Con l'ingresso in flotta delle due ambulanze di ultima generazione e del mezzo di Protezione Civile, Sos Elmas Odv conferma il suo ruolo fondamentale come punto di riferimento per la sicurezza e la salute dei cittadini.

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