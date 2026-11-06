Divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km orari. Sarà prorogata fino al 18 dicembre l’ordinanza dell’Anas che impone limitazioni al traffico nella statale 387, dal km 17+640 al km 18+000 per consentire l’ultimazione dei nuovi innesti per Serdiana, interventi necessari per migliorare la viabilità interna del paese e garantire la sicurezza della circolazione nella statale 387 percorsa ogni giorno da centinaia di pendolari che dal Gerrei e dal Parteolla si recano a Cagliari.

L’ordinanza prevede il limite di velocità a 30 km orari con divieto di sorpasso.

Durante l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e dell’esecuzione della segnaletica orizzontale sarà istituito un senso unico alternato gestito con moviere. Sarà compito del Comune occuparsi della segnaletica per tutta la durata dei lavori.

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