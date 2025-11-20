Marianna Angius da Sinnai decima all’Internetional Cocktail ChampionshipSi tratta del campionato europeo riservato ai migliori barman
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è tenuto a Cipro l’Internetional Cocktail Championship, campionato europeo riservato ai migliori barman espressi da ogni nazione. A rappresentare l’Italia c’era Marianna Angius sinnaese dalla nascita e con grande esperienza nel settore.
Giorgio Fadda, presidente dell’IBA Italia (associazione presente in 65 nazioni), ha intravisto nelle brava conterranea, colei che aveva i numeri per competere al meglio in una gara così importante.
Marianna Angius non ha deluso le aspettative. Presentando il cocktail "Carta 22 Ciprus" ha stupito la giuria miscelando con sicura maestria, i diversi liquori sardi messi a disposizione per l’occasione dalla storica Azienda vinicola oristanese, da cui il nome del cocktail arrivato decima nella competizione.
Si può dire che Marianna Angius ha portato a Cipro la Sardegna, il suo cuore sardo e i suoi affetti, sapientemente miscelati in una combinazione vincente che sposa le due isole alla perfezione.