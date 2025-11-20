Un pedone è stato investito da un’auto questa mattina in via Roma.

L’uomo, 68 anni, è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Cosciente, è stato trasferito in codice rosso al Brotzu: ha riportato un trauma al bacino e una ferita alla testa.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

