Ruspa in azione questa mattina a Maracalagonis per mettere in sicurezza la strada all'altezza del 22esimo chilometro della vecchia Orientale sarda che si sviluppa da via San Basilio verso Is Tumbus-Rio Pixina Nuxedda.

Sul posto la sindaca Francesca Fadda col dirigente del Coc, Mauro Etzi, la Protezione civile, la Polizia locale, i barracelli.

La ruspa ha già ripulito dalle canne la parte del rio che rischiava di esondare con l'acqua che ha ripreso a scorrere nel suo alveo. La strada di Is Tumbus che, come detto, porta alla vecchia 125, è momentaneamente chiusa e, grazie all'immediatezza dell'intervento del Coc, è già al sicuro. La strada potrebbe essere presto riaperta.

«Da tempo-dice la sindaca-ho chiesto al Genio civile la pulizia dei corsi d'acqua a rischio».

«Intanto - aggiunge ancora la sindaca Fadda- si stanno registrando numerosi sbalzi di corrente nell'abitato di Maracalagonis e nel villaggi sulla ex Orientale e a Torre delle Stelle. Una situazione ovviamente legata alle condizioni climatiche in corso. Chi vuole segnalare guasti ai propri elettrodomestici, si rivolga a Enel o al proprio gestore».

