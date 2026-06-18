Lunedì si riunirà il Consiglio comunale di Maracalagonis per la presentazione della nuova Giunta comunale.

L'esecutivo, come annunciato dalla stessa sindaca Francesca Fadda, riconfermata nella carica dopo il successo elettorale dell'otto giugno, sarà formato da Maria Paola Carono con l'incarico di vice sindaca e assessore alle Politiche Sociali del Benessere e della Famiglia; Francesco Pinna al quale andrà l'incarico di assessore alla Politica Urbana e Viabilità, Tutela e Gestione del patrimonio stradale, Attività Produttive, Commercio, Artigianato e Suape.

In squadra anche Salvatore Angioni, asessore allo Sport, Tutela e Gestione del patrimonio sportivo e Promozione del territorio costiero e montano. E poi Elio Ghironi con l'incarico si assessore ai Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e Maria Maddalena Serra con l'incarico di assessora alla Cultura, Spettacoli e Grandi Eventi.

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